OVNI : le gouvernement américain admet avoir de nombreuses vidéos mais refuse de les diffuser

Cependant, les espoirs des ufologues (en herbe ou non) ont été ravivés par l’intervention de la NASA qui s’est engagée à soutenir le gouvernement américain dans la recherche d’OVNI et de vie extraterrestre.

Récemment, la Marine américaine (Navy) a déclaré à The Black Vault que la diffusion de toute autre vidéo d’OVNI "nuirait à la sécurité nationale" et toutes les vidéos d’OVNI du gouvernement sont des informations classifiées. Ce site est un site de "transparence gouvernementale", challengeant régulièrement le gouvernement sur différents sujets. Ils ont d’ailleurs publié un compte rendu de toutes les données publiquement disponibles sur les phénomènes aériens non identifiés (PAN ou UAP en anglais).

En avril 2020, juste après la diffusion des premières vidéos d’OVNI, ils ont fait valoir le Freedom of Information Act (FOIA) pour pousser à la publication de tous les documents concernant les OVNIS et autres PAN.