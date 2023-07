OVNI : le Congrès américain tient une audience aujourd’hui sur des témoignages de première main

Depuis 6 ans, les réunions, groupes de travail, audiences politiques se multiplient aux Etats-Unis et les ufologues n’en perdent pas une miette.

On sait déjà que l’ancien responsable du renseignement américain David Grusch, un ancien commandant de la marine, David Fravor, et Ryan Graves, un ancien pilote de la marine, devraient témoigner et mentionner ce potentiel appareil extraterrestre, explique Slate.

L’audience aura lieu à 10 heures, heure de Washington (16 heures, heure belge) et il pourrait y avoir des révélations historiques car depuis quelques semaines, plusieurs représentants de la Chambre accusent publiquement la Défense d’entraver la diffusion des connaissances sur les OVNIS, selon Forbes. De plus, la semaine passée le NY Times expliquait que le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer et le sénateur Mike Rounds ont présenté un amendement pour déclassifier les documents relatifs aux ovnis…

► Pour un condensé de l’histoire des Ovnis, plongez-vous dans le podcast de La Première, Entre Mystères et Secrets, la fascinante histoire des Ovnis, qui comptabilise déjà plus de 300.000 écoutes. En écoute aussi sur Auvio.