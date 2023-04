"Ovni au-dessus de Kiev" ? Retour sur le mystère de cette boule de feu aperçue dans le ciel ukrainien mercredi soir

L’hypothèse d’une chute du satellite RHESSI au-dessus de Kiev mercredi soir est donc impossible.

Ce que les autorités ukrainiennes ont reconnu dans une publication sur Telegram postée ce jeudi matin à 9h42.

On lit notamment : "Aujourd’hui, après la déclaration officielle de la Nasa, nous pouvons donner des informations plus détaillées : il ne s’agissait pas de leur satellite. Il appartient aux experts de déterminer ce qu’il en était exactement. Mais le plus important est la sécurité de Kiev et la tranquillité d’esprit de ses habitants. Il ne s’agissait pas d’une attaque de missiles, notre défense aérienne n’a pas utilisé les armes disponibles", écrit Serhiy Popko, directeur de l’Académie internationale de défense aérienne de Kiev."

Elle réfute ainsi par la même occasion l’hypothèse d’une attaque de missile ou la chute d’un avion russe.