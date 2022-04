OVNI : 1500 documents révélés par le Pentagon sur des rencontres étranges

Aujourd’hui, The Sun a reçu de nombreux documents reprenant les conclusions d’un programme top secret mené de 2010 à 2012 par le gouvernement américain. L’étude classe différents types de rencontres avec des "objets non identifiés" : des fantômes, des yétis, des esprits et d’autres sans savoir avec qui mais qui ont entraîné des blessures, la mort ou même une "guérison permanente".

Les documents relatifs aux OVNIS parlent de phénomènes déjà connus (dans le style des vidéos de 2017) mais aussi de quelques dossiers sur des personnes qui affirment avoir fait des rencontres du troisième type.

Ils sont accompagnés d’une liste des effets biologiques que ces personnes ont subis, allant de brûlures, à des problèmes cardiaques, des troubles du sommeil ou même une bizarre grossesse non expliquée…