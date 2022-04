Ovifat : le Domaine des Hautes Fagnes a investi 1,3 million dans sa rénovation

Le Domaine des Hautes Fagnes, un établissement hôtelier situé à Ovifat, vient d’investir 1,3 million d’euros dans la rénovation de plusieurs de ses chambres et dans la création de sept nouvelles suites. Une d’entre elles présente une interactivité audiovisuelle dont les composants restent tenus secrets, interactivité présentée comme une première en Belgique.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un plan de rénovation général de l’établissement débuté dès 2012 et qui se poursuivra en 2023 par de nouveaux investissements. Il s’agissait aussi pour l’établissement de miser plus encore sur son activité de spa et bien-être, partie de l’établissement qui prend désormais la part la plus importante de ses activités, affichant complet tous les jours.

En 2023, de nouveaux travaux d’agrandissement de l’hôtel sont prévus. Il s’agira de rafraîchir ce qui ne l’a pas encore été mais aussi d’augmenter la capacité d’accueil de l’établissement. Une enquête publique s’est d’ailleurs terminée il y a peu à ce sujet, recueillant des avis négatifs mais aussi positifs. Ces travaux impliqueront une fermeture complète de l’établissement durant cinq mois, durant la période printemps-été.