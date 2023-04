Overwatch 2 : un nouveau personnage fait son apparition !

Blizzard a décidé de présenter Vital comme le premier personnage "ouvertement" pansexuel du jeu. Si dans l’histoire du jeu, Tracer est lesbienne et que Soldat 76 est gay, il ne faut pas oublier que Blizzard a des difficultés à afficher ouvertement, en dehors de ses personnages, son soutien envers la communauté LGBTQIA +.

Comme le relatent nos confrères de chez Vice, on se souvient que pour célébrer la Pride et leurs joueurs et joueuses queer, d’autres jeux vidéo, comme Valorant ou encore Apex Legends, avaient déployé en 2021 des items et autres caractéristiques célébrant la Pride. Overwatch, lui, avait juste sorti un item intitulé "arc-en-ciel" sans contexte ni commentaires. La déception des fans était grande !