Overmono plie un classique avec son premier album, Good Lies

Depuis 2016 (et même avant, en solo, sous l’alias Tessela pour l’un, Truss pour l’autre), Ed et Tom Russell ont construit un univers sonore caractéristique, avec une patte indéniablement anglaise dans le style. Il y a du broken beat, du sample, un peu de techno et surtout un ADN marqué par la culture underground UK. Et si leur trilogie Arla, leurs nombreux singles ou remix empruntent strictement ce chemin, force est de constater cependant que leur son a muté à travers les années vers une dimension plus globale. Le disque Everything U Need, en 2020, l’annonçait déjà. Cash Romantic le confirmait deux ans plus tard. Et Good Lies maintient le même cap : à la manière du doberman qu’ils utilisent comme symbole depuis quelques années et qui se tient debout grâce à ses quatre pattes, l’album repose sur un quatuor de singles efficaces taillés pour une large audience que sont So U Kno, Is U, Walk Thru Water et Good Lies, la piste titre de l’album.