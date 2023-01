Overflow Jam II, un weekend entier consacré au Breaking de l'Underground

Alors que la 1e édition en 2021 a créé un réel engouement de par son concept mais aussi grâce aux danseurs/danseuses présents, l'organisation Overlow nous prépare une nouvelle Jam 2.0 le temps de tout un weekend.

En effet, du vendredi 27 au dimanche 29 janvier, Ottignies-Louvain-la-neuve se prépare à accueillir l'événement OVERFLOW JAM II dont le programme ferait pâlir les plus grosses organisations.

vendredi (27/01) on part en mode soirée Hip Hop mais pas que puisque dès l'ouverture des portes (19h30), nous aurons la chance de découvrir un "7 to smoke hidden gems" avec des invités de marque. Une soirée animée par DJ Ironsoul & Kopt'r. Adresse du jour: rue de Franquenies 8, 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve | plus d'infos ICI

Le samedi (28/01) sera consacré dès 14h00 aux Cyphers, aux échanges, aux découvertes ... avec en autre les DJ's du jour : Goss'one & Pixart, un Battle "Exhibition" : Ironsoul VS Mokkdeep, un Hold up concept, des prix à gagner et encore bien des surprises. | Adresse du jour : avenue des Combattants 2 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Le dimanche (29/01), un contest Street Fighter, un contest "OnTheBlock" by Nico (les danseurs jouent avec une bombonne de peinture au milieu du cercle et durant chaque Battle les danseurs devront choisir une carte (bras, jambre, ...) pour jouer avec. | Adresse du jour : avenue des Combattants 2 à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Tu trouveras plus d'informations en cliquant sur ce LIEN ou en visitant la page Instagram @overflowtv

Un événement autour de la danse et spécialement le Breaking qui se différencie des autres organisations et qui vaut la peine d'être vécu. Support Total de TARMAC !