Ovationné lors de son entrée au jeu avec Benfica, l’Ukrainien Yaremchuk fond en larmes

Roman Yaremchuk, attaquant ukrainien de Benfica, a vécu une soirée riche en émotion ce dimanche. Remplaçant en début de rencontre face au Vitória de Guimarães (3-0), l’ex-joueur de La Gantoise a reçu une incroyable ovation de tout l’Estádio da Luz de Lisbonne lors de son entrée au jeu.

"Je voulais soutenir mon pays. J’ai beaucoup réfléchi à ce sujet et j’ai peur de cette situation. Le club me soutient, ils m’ont parlé et ont voulu tout faire pour m’aider. Je les ai remerciés, mais pour l’instant tout va bien", avait déclaré Yaremchuk mercredi dernier à l’issue de la rencontre face à l’Ajax (2-2), lors de laquelle il avait exhibé un maillot portant un symbole destiné à soutenir son pays pour célébrer son but.

Ce dimanche, au moment où l’international "Jaune et Bleu" est monté au jeu, le public de Benfica a offert à son joueur une magnifique standing ovation alors que certains supporters brandissaient des drapeaux ukrainiens dans le stade. Jan Vertonghen a également confié le brassard de capitaine à l'attaquant ukrainien. Face à cet incroyable soutien, Yaremchuk, très marqué par l’invasion de son pays, n’a pu contenir ses larmes.