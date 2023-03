Ovation du stade, accolade chaleureuse entre Kompany et Guardiola : le Belge retrouve Manchester City (vidéo)

Depuis l’annonce du tirage au sort des quarts de finale de FA Cup, l’impatience des fans de Manchester City est grande. Tout comme celle présente chez Pep Guardiola et Vincent Kompany. "Vince The Prince" retrouve le club où il a écrit sa légende en tant que coach de Burnley. Il y retrouve également son mentor, Pep Guardiola.

Si la rencontre en elle-même attirait beaucoup d’attention, on s’attendait également à de jolies images pour ces retrouvailles. La première nous a été offerte par tout le stade, la deuxième par les deux coaches. Après une ovation de l'Etihad Stadium pour le Belge, Kompany et Guardiola ont échangé une accolade chaleureuse avant l’entame du match. De quoi humidifier les yeux des plus sensibles des fans citizens.

Du côté sportif, City a infligé une véritabe claque au leader de Championship, démontrant l'énorme écart entre les deux divisions. Le score est actuellement de 6-0 en faveur de City grâce à trois buts... d'Erling Haaland. D'abord un doublé en trois minutes peu après la demi-heure de jeu, et puis un troisième juste avant l'heure de jeu. à la 32e minute. Le Norvégien qui a donc inscrit ses 40e, 41e, 42e buts pour City cette saison, en 37 matches. Et huit buts lors des deux dernières rencontres. Affolant. Notons que le cyborg norvégien est sorti à la 64e minute, remplacé par Palmer.

Le quatrième but a été inscrit par Julian Alvarez sur un très joli service de Kevin De Bruyne à la 62e minute. Le cinquième par le remplaçant de Haaland, Cole Palmer. Burnley n'y est plus et l'addition devient salée.

Et l'incroyable passe de Kevin De Bruyne pour Julian Alvarez pour le 6-0 n'arrange évidemment rien. Un geste aussi subtile que précis du Diable. Avec une finition parfaite. Les Citizens régalent, Burnley déguste.