"Ouvrons Grand les Jeux": le slogan des JO-2024 dévoilé

"Ouvrons Grand les Jeux": à presque deux ans jour pour jour des JO de Paris 2024, leur slogan a été dévoilé lundi par les organisateurs, qui ont également détaillé leur programme et leur billetterie.

Une édition placée sous le signe de l'ouverture. Unique pour les Jeux olympiques et paralympiques, le slogan se donc veut synonyme d'inclusion aux personnes en situation de handicap, d'ouverture aux territoires "de Versailles à Saint-Denis", où se dérouleront plusieurs épreuves, et témoin de "l'audace, la créativité, l'esprit d'avant-garde qui composent l'identité de la France", selon le Comité d'organisation (Cojo).

Si la devise olympique latine est "Citius, Altius, Fortius", soit "Plus vite, plus haut, plus fort", chaque ville hôte choisit son propre slogan pour accompagner son édition.