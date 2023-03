Ouverture officielle de l’exposition "Expéditions d’Egypte" consacrée à l’égyptologie belge

L’exposition du Musée d’Art et d’Histoire intitulée 'Expéditions d’Égypte' a été inaugurée officiellement jeudi. L’événement, placé sous le patronage de la reine Mathilde raconte l’histoire de deux siècles de découvertes archéologiques au Pays des Pharaons et de la formation de la collection égyptienne du musée.

L’exposition met non seulement en lumière l’histoire de l’Égypte ancienne, mais surtout l’histoire des nombreuses œuvres égyptiennes majeures qui ont rejoint notre pays.

Cette histoire commence au XIXe siècle, lorsque la Belgique s’intéresse de plus en plus à l’Égypte d’un point de vue diplomatique et industriel. Léopold II, alors duc de Brabant, rapporta de nombreux objets et sarcophages du Pays des Pharaons. Des milliers d’objets ont ensuite rejoint la collection qui se compose aujourd’hui de plus de 12.000 pièces – dont plus de 200 objets sont exposés pour la première fois au grand public.