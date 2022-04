Ouverture du procès bis des attentats de Paris : des seconds couteaux à la barre

Les petites mains du terrorisme

Il s'agit ici, en quelque sorte, du procès des petites mains du terrorisme. De ceux qui ont été écartés de la procédure française, et de sa Cour d'Assises spéciale où se déroule en ce moment même à Paris le procès de ces attentats sans précédant commis sur le sol français. Concrètement, il est question notamment de l'hébergement de certains auteurs, de soutien financier et logistique, ou plus simplement, d'un transport vers un aéroport en vue d'un départ de l'un de ses membres en Syrie.