Ouverture du "procès bis" des attentats de Paris : 14 complices présumés sur le banc des accusés

Pour Sébastien Courtoy, avocat de Smaïl Farisi, le Parquet fédéral, qui a instruit le dossier, a ratissé beaucoup trop large : "Ils ont raclé les fonds de tiroirs et ils y ont été carrément avec les ongles. Pas de pardon pour les terroristes. Ça, on ne va pas même pas en discuter. Mais, sans parler de mon client, quand on commence à poursuivre des types qui ont un âge mental d’un enfant de onze ans comme le disent les experts, cela me met mal à l''aise". Son client est soupçonné d’avoir prêté son appartement à la cellule terroriste responsable des attentats à Paris et à Bruxelles.