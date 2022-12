Ouverture du nouveau Musée des Beaux-Arts de Charleroi samedi 17 décembre

Les collections communales de Charleroi sont l’une des plus belles collections de Wallonie. Elles sont le témoignage du passé, du présent, de l’activité artistique de la ville et de la région, du bassin hennuyer et de la Wallonie. En regroupant des œuvres d’artistes de renoms tels que Magritte, Ensor, Permeke, Meunier à celles d’artistes contemporains carolos de renommée internationale, elles retracent l’histoire artistique locale en la reliant à l’histoire de l’art universelle.