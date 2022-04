Ouverture des Serres Royales de Laeken

Comme le veut la tradition, les Serres du domaine royal de Laeken ouvrent aujourd’hui leurs portes aux visiteurs et ce jusqu’au 8 mai prochain. L’occasion d’admirer les fleurs, les plantes et l’architecture de ce lieu unique.

Une révolution architecturale

Conçues en 1873 par l’architecte Alphonse Balat (maître du célèbre Victor Horta), à la demande de Léopold II, les Serres Royales complètent le Château de Laeken, la résidence officielle des souverains belges.

Plus que de simples édifices destinés à protéger les collections horticoles de la royauté, les monumentales coupoles de verre du domaine Laeken sont le fruit d’une révolution architecturale rendue possible par le progrès des techniques du bâtiment au cours du XIXe siècle. L’utilisation nouvelle de matériaux tels que le métal et le verre rendent en effet possible l’émergence d’un nouveau type de bâtiment : la serre.

Les collections de plantes des Serres Royales ne sont pas en reste puisqu’elles contiennent quantité de variétés rares dont certaines proviennent encore des plantations originelles du XIXe siècle.

Réouverture et retour des nocturnes

Durant la crise sanitaire, certaines serres étaient restées inaccessibles au public, distance sociale oblige. Cette année, l’ensemble des serres sont à nouveau ouvertes comme le confirme Lore Vandoorne, porte-parole du Palais Royal : " En effet, cette année les petites serres sont aussi ouvertes et vous pouvez y voir plus de fleurs : les azalées, les géraniums, donc c’est plus floral ! ".

Pour cette édition 2022, les visiteurs peuvent donc sillonner l’intérieur de l’ensemble des serres mais également l’extérieur puisqu’il leur est possible de choisir entre une visite longue (un peu plus de deux heures durant lesquelles ils auront l’occasion de se promener dans les jardins du Domaine royal) ou une visite courte (un peu plus d’une heure) leur donnera directement accès aux serres.

Les nocturnes font également leur grand retour les vendredis, samedis, et dimanches, ainsi que le lundi de Pâques (18 avril). Le 28 avril, un accompagnement spécial est prévu pour les personnes à mobilité réduite, avec un parcours adapté et une assistance spécifique aux points critiques du parcours. Il est impératif de réserver ses places le plus tôt possible via : www.koninklijke-serres-royales.be.