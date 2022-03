Ouverture des orchestres aux femmes : une histoire de paravent

Déjà utilisés dans certains orchestres, le rideau ou le paravent sont utilisés lors des auditions au départ dans un souci d’ouverture du recrutement au-delà de la cooptation parmi le cercle des élèves et connaissances du chef. Le principe : les musiciens et musiciennes sont cachés derrière un paravent lors des épreuves de recrutement, empêchant ainsi les membres du jury d’identifier la personne et leur permettant de se concentrer uniquement sur la musique jouée.

Adopté dès les années 50 par le Boston Symphony Orchestra dans le but assumé de recruter plus de femmes, le système de l’audition à l’aveugle devient un véritable argument féministe dans les années 70. Et le résultat est directement visible. Ainsi, présentes à moins de 6% dans les formations américaines en 1970, les musiciennes constituent aujourd’hui un tiers du Boston Symphony Orchestra et la moitié du New York Philharmonic. Une étude américaine a par ailleurs démontré que l’utilisation du paravent durant les trois tours que comptent généralement les auditions augmente les chances des musiciennes de passer au second tour de 50%, et d’être choisies en fin de parcours de 30%.