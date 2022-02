Ouverture des Grottes de Han : le domaine veut retrouver ses 380.000 visiteurs

A Rochefort, le domaine des Grottes de Han a lancé, ce week-end, sa saison touristique. Poussés par un soleil radieux, 800 visiteurs avaient acheté un ticket samedi, et un chiffre similaire était attendu pour ce dimanche. "C’est un bon départ, même s’il faut rappeler que nous pouvons accueillir jusqu’à 3000 visiteurs dans les bons jours", glisse Magali Nicolaï, porte-parole du domaine. Ici, comme dans d’autres parcs de loisir, on espère tourner la page de la pandémie (et des inondations) en retrouvant, enfin, un taux de fréquentation d’avant-crise. "Notre objectif est effectivement d’atteindre le chiffre de 2019, c’est-à-dire 380.000 visiteurs par an, voire de faire mieux". Pour attirer et fidéliser de nouveaux touristes, le domaine a investi : la scénarisation du parc (panneaux, sculptures, sentiers) a été mise à jour et de nouveaux animaux, dont 3 jeunes loups, ont fait leur apparition.