Ouverture des débats dans le nouveau procès de Harvey Weinstein à Los Angeles

Le deuxième procès du magnat déchu d’Hollywood Harvey Weinstein, accusé de viols et d’agressions sexuelles, entre lundi à Los Angeles dans le vif du sujet, avec l’ouverture des débats.

Le producteur de 70 ans a déjà été condamné à New York où il purge depuis 2020 une peine de 23 ans de prison, également pour viol et agression sexuelle. Cette fois, il fait face à onze chefs d’accusation pour des faits présumés commis sur cinq femmes dans des hôtels de Beverly Hills et de Los Angeles entre 2004 et 2013.

Ce procès s’était ouvert le 10 octobre par la sélection des jurés, finalisée jeudi. Le jury comptera au total neuf hommes et trois femmes qui décideront ou non d’aggraver le sort de l’ancien faiseur de rois du cinéma américain.

S’il est reconnu coupable, Harvey Weinstein – qui a plaidé non coupable - pourrait être condamné à plus de 100 années supplémentaires derrière les barreaux.