Ouverture de la première salle de consommation de drogues supervisée à Bruxelles

A Liège, ce type de salle existe depuis trois ans. Un centre est installé et ses moyens ont récemment été augmentés.

Ce type de salle, selon les associations, est une porte d’entrée vers le soin dans la dignité et le respect du droit à la santé pour tous. Celle de la rue Woeringen est donc la première à Bruxelles. Pour Philippe Close, bourgmestre de la Ville de Bruxelles, " il fallait agir dans l’intérêt de tous, sans " invisibiliser " les personnes dépendantes aux drogues vivant en situation de grande précarité. Beaucoup d’entre elles n’ont aujourd’hui aucune alternative à la rue pour consommer et sont exclues, par leurs conditions de (sur) vie, des trajectoires de soins conventionnés. Ce centre va leur offrir un lieu médicalisé, supervisé par des professionnels de la santé, accessible sans prérequis administratif. Le dispositif va les accompagner vers un mieux-être et permettre d’initier des trajectoires de soins, des remises en ordre socio-administrative, de travailler sur l’accès au logement, … ".

Une seconde salle devrait ouvrir en 2026, près du quartier de l’Alhambra. Il s’agirait même d’un centre de 4000 mètres carrés. On y trouverait aussi un abri de nuit, un centre de jour et une maison d’accueil. L’ouverture d’un troisième centre de consommation est déjà sur la table.