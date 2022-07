Ouverture de la première audience dans l'affaire Twitter contre Elon Musk

La bataille judiciaire entre Twitter et Elon Musk s'est ouverte mardi avec une première audience, une semaine après que la plateforme a lancé des poursuites contre le patron de Tesla et de SpaceX.

Le réseau social demande à un tribunal spécialisé en droit des affaires de forcer le multimilliardaire à honorer son engagement de l'acquérir pour 44 milliards de dollars.

La plateforme a lancé des poursuites il y a une semaine contre le patron de Tesla et SpaceX pour le forcer à honorer son engagement de l'acquérir pour 44 milliards de dollars. Et bien qu'elle traverse une crise d'image après des mois d'attaques et dénigrements de la part de son ex-prétendant, elle part favorite.