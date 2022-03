Ouverture de la pêche à la truite ce samedi 19 mars : le premier Plan de Gestion attendu pour 2023

Le ministre wallon de la Pêche Willy Borsus était à Houffalize ce samedi à l’occasion de l’ouverture de la pêche à la truite. L’occasion pour lui d’annoncer la mise en œuvre d’ici 2023 des futurs Plans de Gestion piscicoles et halieutiques attendus depuis plusieurs années.

Prévus depuis mars 2014 dans un décret relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les Plans de Gestion des sous-bassins n’ont jamais été concrétisés, rappelle le ministre wallon de la Pêche Willy Borsus.

En 2020, ce dernier a demandé à l’administration d’entamer leur mise en œuvre par bassin versant. Le premier d’entre eux devrait voir le jour d’ici 2023 au niveau de la Semois. L’objectif sera d’en réaliser deux à trois par an, précise le ministre Borsus. Ces plans de gestion contiendront toute une série d’informations et de diagnostics, mais aussi une évaluation globale et un programme général d’actions par contexte piscicole ou par parcours.

Willy Borsus a également profité de sa présence à Houffalize pour présenter le projet "Horizon pêche", dont l’objectif est de rassembler les données pertinentes relatives à la pêche, renforcer son attractivité en Wallonie et offrir aux pêcheurs une information de qualité. À terme, le projet se présentera sous la forme d’un site web qui fera office de référence en matière de pêche de loisir en Wallonie, poursuit Willy Borsus. Programmée tous les troisièmes week-ends du mois de mars, l’ouverture de la pêche à la truite était aussi l’occasion pour le ministre de dresser le bilan des actions menées en la matière depuis le début de la législature, dont la dématérialisation complète du permis de pêche depuis janvier 2021 et diverses modifications au niveau de la législation.