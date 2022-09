Ouverture de la chasse : un collectif pour dénoncer les dérives

"Ce type de comportement qui favorise l’augmentation de la population du gibier pour ensuite le traquer peut aussi entraîner des conséquences graves sur la biodiversité", souligne Harry Mardulyn de chez Natagora, l’une des 79 associations membres du collectif. " Une horde de sangliers va labourer le sol de nos forêts et détruire les nichées des oiseaux. Certaines espèces comme la gélinotte ont tout simplement disparu. Les populations de reptiles et notamment les serpents ont aussi été lourdement impactées. "

L’ancien président de Natagora insiste aussi sur l’importance de ne pas monopoliser des zones et de vivre en bonne entente avec les amoureux de la nature et les promeneurs. Harry Mardulyn dénonce également une série de comportements et de pratiques des chasseurs qui peuvent faire souffrir gratuitement l’animal. " La battue à cor et à cri doit être bannie. Les animaux sont stressés. Les tirs se font dans la course et ne sont pas toujours précis. Le gibier blessé peut s’enfuir et ensuite agoniser pendant des jours ! C’est une pratique d’un autre temps ".

Grâce à une pétition signée par plus de 1400 personnes le collectif "Stop aux dérives de la chasse" va pouvoir se rendre au parlement wallon pour défendre sa cause au demander une révision de la loi sur la chasse. L’audition est programmée ce 4 octobre.