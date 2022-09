Ouverture de la chasse : quels sont les droits et obligations des chasseurs et des promeneurs ?

Promeneurs, autant le savoir, ce samedi 1er octobre, c’est l’ouverture de la chasse. Si vous croisez des panneaux, "Attention chasse ! Passage interdit !", il est vivement conseillé de prendre le message très au sérieux. C’est le conseil du garde champêtre que nous avons rencontré.

Charles du Bois d’Enghien veille au respect des règles de chasse sur les communes de Thieu et du Roeulx dans la région du Centre. Son message est clair pour le promeneur : "Prenez très au sérieux les panneaux d’interdiction"

Les armes de chasses sont faites pour tuer le plus rapidement possible

Au mieux vous risquez une amende de 75 euros, mais "on risque surtout pour sa santé et sa vie, prévient-il. Un être humain qui promène dans les bois alors qu’il ne peut pas et qu’il a bien été prévenu, il prend énormément de risques ! Ça va peut-être heurter, ce que je vais dire, mais toutes les armes de chasse sont faites pour tuer, proprement, le plus rapidement possible". En effet, la règle, pour le chasseur, c’est de tuer sur le coup le gibier. S’il venait, par exemple, à blesser un faisan, Il se doit d’abord de le poursuivre pour l’achever avant de continuer sa chasse. On ne laisse pas une bête blessée en liberté.