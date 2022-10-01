Відкриття полювання в цю суботу | Ouverture de la chasse ce samedi

Якщо ви любите гуляти лісом, пішоходи, то знайте, що цієї суботи, 1 жовтня, відкриття полювання. Якщо ви зустрінете таблички "Увага, полювання! Прохід заборонено!", наполегливо рекомендуємо поставитися до повідомлення дуже серйозно. Так радять рейнджери. Вони забезпечують дотримання правил полювання на цих ділянках. Їхній меседж зрозумілий для пішоходів: "Ставтесь до заборонних знаків дуже серйозно". У найкращому випадку ви ризикуєте отримати штраф у розмірі 75 євро, але, перш за все, ви ризикуєте своїм здоров’ям і життям. Людина, яка ходить лісом, коли це заборонено і була попереджена, дуже ризиковано! Це може бути боляче, те що я збираюся сказати, але вся мисливська зброя створена для того, щоб вбивати, найчастіше, якомога швидше. Дійсно, правило для мисливця — вбити дичину миттєво. Якщо, наприклад, він хоче поранити фазана, він повинен спочатку переслідувати його, щоб добити його, перш ніж продовжувати полювання. Поранену тварину не відпустиш на волю.

Але мисливець має дотримуватися інших правил. Очевидно, він повинен мати ліцензію на полювання; і мати дозвіл вбивати таку-то дичину.

Відкриття полювання цього року 1 жовтня. В обох таборах, пішоходи, мисливці, будьте обережні!