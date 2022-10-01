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Ukraine - Україна

Відкриття полювання в цю суботу | Ouverture de la chasse ce samedi

il y a 42 minutesTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

Якщо ви любите гуляти лісом, пішоходи, то знайте, що цієї суботи, 1 жовтня, відкриття полювання. Якщо ви зустрінете таблички "Увага, полювання! Прохід заборонено!", наполегливо рекомендуємо поставитися до повідомлення дуже серйозно. Так радять рейнджери. Вони забезпечують дотримання правил полювання на цих ділянках. Їхній меседж зрозумілий для пішоходів: "Ставтесь до заборонних знаків дуже серйозно". У найкращому випадку ви ризикуєте отримати штраф у розмірі 75 євро, але, перш за все, ви ризикуєте своїм здоров’ям і життям. Людина, яка ходить лісом, коли це заборонено і була попереджена, дуже ризиковано! Це може бути боляче, те що я збираюся сказати, але вся мисливська зброя створена для того, щоб вбивати, найчастіше, якомога швидше. Дійсно, правило для мисливця — вбити дичину миттєво. Якщо, наприклад, він хоче поранити фазана, він повинен спочатку переслідувати його, щоб добити його, перш ніж продовжувати полювання. Поранену тварину не відпустиш на волю.

Але мисливець має дотримуватися інших правил. Очевидно, він повинен мати ліцензію на полювання; і мати дозвіл вбивати таку-то дичину.

Відкриття полювання цього року 1 жовтня. В обох таборах, пішоходи, мисливці, будьте обережні!

 

Ouverture de la chasse ce samedi

Si vous aimez vous promenez dans les bois, promeneurs, autant le savoir, ce samedi 1er octobre, c’est l’ouverture de la chasse. Si vous croisez des panneaux, "Attention chasse ! Passage interdit !", il est vivement conseillé de prendre le message très au sérieux. C’est ce que conseille les gardes champêtre. Ils veillent au respect des règles de chasse sur les communes. Leur message est clair pour le promeneur : "Prenez très au sérieux les panneaux d’interdiction". Au mieux vous risquez une amende de 75 euros, mais on risque surtout pour sa santé et sa vie. Un être humain qui promène dans les bois alors qu’il ne peut pas et qu’il a bien été prévenu, il prend énormément de risques ! Ça va peut-être heurter, ce que je vais dire, mais toutes les armes de chasse sont faites pour tuer, proprement, le plus rapidement possible. En effet, la règle, pour le chasseur, c’est de tuer sur le coup le gibier. S’il venait, par exemple, à blesser un faisan, il doit d’abord de le poursuivre pour l’achever avant de continuer sa chasse. On ne laisse pas une bête blessée en liberté.

Mais le chasseur a d’autres règles à respecter. Evidemment, il doit détenir un permis de chasse ; et avoir l’autorisation de tuer tel ou tel gibier.

Ouverture de la chasse ce 1er octobre. Dans les deux camps, promeneurs, chasseurs, soyez prudents !

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