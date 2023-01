Ouverture de la 68e édition de la Brussels Art Fair : l’Art Nouveau mis à l’honneur

Ce dimanche 29 janvier, la Brafa (Brussels Art Fair) ouvre grand ses portes pour sa 68e édition. Cette foire d’art et d’antiquité commerciale, mais aussi d’objets plus modernes, attire un public international venu admirer les plus belles pièces des galeries et des antiquaires présents.

Cette année, la Brafa a abandonné Tour et Taxis pour s’installer à Brussels expo, sur le site du Heysel. Pas moins de 130 exposants venus du monde entier se sont donné rendez-vous pour l’une des plus grandes foires internationales d’Art et d’Antiquité. Thème de cette Brafa ? L’Art Nouveau. Cela tombe bien quand on sait que Bruxelles en sera la capitale pour 2023.

L’art nouveau a toujours eu ses détracteurs et diffère d’un pays à l’autre : "Les caractéristiques de l’art nouveau changent de pays en pays. En Belgique, on a Victor Horta. C’est la ligne, l’élégance, la pureté, la sobriété dans la richesse des matériels. En France, c’est la fleur, la décoration, etc.".

D’ici à dimanche prochain, la Brafa espère accueillir plus de 60.000 personnes, amateurs ou acheteurs, venus admirer les 10.000 objets de tout type et de toutes les époques qui y sont présentés.