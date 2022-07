Ouverture de l’exposition "Toutankhamon, son tombeau et ses trésors" à Bruxelles

L’exposition immersive "Toutankhamon, son tombeau et ses trésors" ouvrira ses portes au public mercredi sur le site de Tour et Taxis à Bruxelles. Elle propose une plongée dans l’archéologie dans un espace de plus de 3000 m2.

Un millier d’objets reconstitués sont mis en scène dans des décors pour faire revivre aux visiteurs la découverte du tombeau il y a maintenant un siècle de cela. C’est le 26 novembre 1922 que l’archéologue britannique Howard Carter a découvert, dans la vallée des Rois, la tombe presque intacte de Toutankhamon, un jeune pharaon décédé plus de 3000 ans plus tôt.