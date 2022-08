Ouverture ce soir de Classissimo, le festival de musique classique qui s'adresse à tous les publics

Classissimo, le festival de musique classique de la Ville de Bruxelles démarre ce soir, au Théâtre Royal du Parc. A l’affiche de cette 16e édition, des musiciens renommés comme Marc Grauwels, Anne-Catherine Gillet, Jean-Claude Vanden Eynden mais aussi de jeunes talents et une programmation variée pour toucher un vaste public.

Du 12 au 19 août, le festival Classissimo propose huit concerts qui revisitent à leur façon les grands noms du répertoire classique comme Mendelssohn ou Vivaldi (Mendelssohn Only, le 12/08 et Quattro Stagioni, le 14/08), en puisant librement à travers les époques et dans des registres très différents comme la valse (Alors on danse ! 13/08, autour de Chopin, Ravel, Poulenc…) ou l’opéra, (Operassissimo le 17/08, autour de Haendel, Vivaldi, Rossini…). Autre particularité cette année, des musiciens renommés tels que le flûtiste Marc Grauwels ou le pianiste Jean-Claude Vanden Eynden sont accompagnés par l'Orchestre de Chambre I Virtuosi di Waterloo, lors de quatre concerts.