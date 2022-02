Ouverture au public de l’exposition "Pop Masters" à la Grand-Place de Bruxelles

L’exposition "Pop Masters" s’est ouverte ce vendredi au public au sein de l’espace d’exposition situé au numéro 5 de la Grand-place de Bruxelles. Elle restera accessible jusqu’au 29 mai prochain. Quelque 150 posters des grandes figures de ce courant artistique que sont Keith Haring, Andy Warhol et Roy Lichtenstein sont à découvrir.

Cette sélection provient du Museum für Kunst und Gewerbe (MKG) de Hambourg. Jürgen Döring, ancien curateur du musée, avance que cette collection Pop Art est l’une des mieux dotées au monde : Elle est le fruit de la rencontre avec le collectionneur Claus von der Osten, qui a commencé à faire don, à partir du début des années 2000, de nombreux posters et originaux au MKG.

Mario Lacampo, fondateur de la société Exhibition hub qui organise l’exposition, apprécie de pouvoir montrer ces œuvres artistiques dans un écrin aussi privilégié que celui de la Grand-place de Bruxelles. "Notre but est de rendre l’art et les expériences artistiques accessibles au plus grand nombre. Ce medium est l’occasion rêvée de montrer comment l’art – et singulièrement le Pop Art – s’invite dans le quotidien de tous".

D’abord conçues comme des cartons d’invitation pour les expositions, ces créations sont devenues des œuvres prisées à part entière, ce qui témoigne d’une démocratisation de l’art et d’une démarche subtilement contestataire des artistes de l’époque. L’exposition permet de jauger de l’influence de ce courant artistique sur la culture populaire.

Le public pourra découvrir comment les grandes institutions culturelles américaines ont soutenu à partir des années 60 Andy Warhol et Roy Lichtenstein, et plus tard Keith Haring, en passant des commandes pour des affiches de spectacles, de festivals de film ou encore d’opéra. Ces créations sont rassemblées dans l’espace d’exposition consacré au Lincoln Art Center, lieu névralgique de la vie artistique new-yorkaise.

Des grandes marques ont aussi fait appel aux talents de Keith Haring, Andy Warhol et Roy Lichtenstein. Le parcours met encore en exergue le soutien des artistes à des mouvements et partis politiques, à travers par exemple les posters pour le parti Démocrate ou pour des actions en faveur de l’UNICEF, le Fonds des Nations unies pour l’enfance.

plus d'infos sur le site officiel de l'expo