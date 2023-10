Outlaws, Bandidos, Hells Angels : comment les communes peuvent-elles réagir face aux bandes criminelles de motards ?

"Il y a quelques mois sur la grand-place de Tournai, on a échappé à un drame ". C’est par ces mots que Paul-Olivier Delannois, entame sa conférence de presse. Le bourgmestre de Tournai expose les faits : des policiers sont intervenus pour déjouer un règlement de compte qui aurait pu s’avérer très violent. " Il est rapidement apparu qu’il s’agissait de rivalités entre bandes de motards et que la police via les caméras avait pu éviter le drame ". Ce ne fut pas le cas à Péronnes (Antoing) cet été où une personne est décédée et une autre blessée grièvement dans un règlement de comptes à coups de marteau dans une fête de village sous chapiteau.

Suite à ces événements, pendant l’été, la police fédérale et locale ont sensibilisé la ville de Tournai à l’organisation interne de ces bandes. " Je ne savais pas qu’on était aussi loin dans les délits " avoue le bourgmestre de la cité des cinq clochers. " Et nous étions quatre. Quatre bourgmestres. Il fallait élargir à l’ensemble des bourgmestres de la zone et des alentours ". C’est ainsi que ceux de Tournai, Ath, Mouscron, Péruwelz, Leuze, Beloeil, Estaimpuis se sont réunis ce lundi autour de Dominique Debrauwère, le chef de corps de la police de Tournai, et de Frédéric Pettiaux, son homologue athois, qui préside par ailleurs la plateforme hennuyère spécialisée dans ces bandes de motards organisées en tant qu’association criminelle.