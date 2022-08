"Out of Africa" : la savane africaine sublimée par la musique de John Barry

Au départ, Pollack et Barry avaient pour le film des visions musicales très éloignées. Pollack voulait une musique ethnique. Barry, lui, pensait qu’un orchestre classique était de mise. Certes le film se passe en Afrique, mais le plus important, c’était l’histoire de deux êtres qui s’aimaient follement. Il réussit à en convaincre Pollack et obtint le feu vert.

Dans Out of Africa, on se rend compte à quel point la sincérité des sentiments se reflète directement dans la musique. John Barry emporta un Oscar et un Golden Globe pour Out of Africa. Les images de la savane africaine n’auraient sans doute pas été aussi belles sans sa musique riche et délicate. Il a signé ici une des plus belles partitions du cinéma du vingtième siècle.