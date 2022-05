"Oussekine", "We own this city", "Bosch: legacy" : la police, pour le meilleur et surtout pour le pire

Série événement parce que nouvelle création de David Simon, monsieur "The Wire", la meilleure série qui existe, évidemment. Nous sommes, en 2022, 20 ans après les débuts de "The Wire", et cette nouvelle série, "We own this city", se déroule, elle aussi, à Baltimore. N’y voyez pas une suite directe à "The Wire", mais plutôt un constat que 20 ans plus tard, la situation ne s’est pas améliorée. A la différence de "The Wire", on ne suit pas des trafiquants de drogue, des malfrats parce qu’en fait, dans "We own this city", les malfrats, ce sont les membres des forces de l’ordre. On suit un groupe de policiers, membres d’une unité spécialisé, qui tordent toutes les règles pour faire du chiffre et s’enrichir. Et comme d’habitude avec David Simon, on est sur une écriture ciselée, dès la scène d’introduction. C’est plus aride que les séries précédentes de David Simon, en fait à l’image de livre dont il s’inspire, une enquête d’un journaliste local, Justin Fenton, tout juste traduit en français et qui s’appelle "La ville nous appartient", c’est aux éditions Sonatine. J’ai lu le livre, il y a plusieurs centaines notes de bas de page, on est sur du très sérieux, et la série s’en ressent évidemment. "We own this city" est une série furieuse, en colère, portée par un casting très impressionnant et dont les fans de "The Wire" auront plaisir de retrouver plusieurs vieilles têtes. Bref, c’est une grande série, 6 épisodes à voir sur Betv le jeudi. Le deuxième épisode, c’est ce soir.

