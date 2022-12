Ousmane Dembélé, le soldat de l’ombre qui permet à Kylian Mbappé de briller

Titulaire indiscutable sur le côté droit de l’attaque française, Ousmane Dembélé réalise une excellente Coupe du monde. L’ailier du FC Barcelone a même distribué deux passes décisives, toutes les deux à Kylian Mbappé. Un Mbappé qui peut briller également grâce à Dembélé qui défend plus bas que l’ailier du PSG.

Si on excepte la rencontre face à la Tunisie, Ousmane Dembélé dispute à peu près à chaque rencontre de Coupe du monde le même temps de jeu avant de céder sa place à Kingsley Coman. 77 minutes contre l’Australie, 75 face au Danemark et 76 lors du 1/8e face à la Pologne.

Comparé à son comparse de gauche Kylian Mbappé (hormis contre la Tunisie), c’est à chaque fois 15 minutes de moins puisque le joueur du PSG dispute l’ensemble du match et dispose donc de 100% du temps de jeu.

Et pourtant, les deux joueurs affichent les mêmes statistiques en termes de courses à haute intensité, de sprints et de distance parcourue.

En obligeant Dembélé à défendre plus bas, Didier Deschamps laisse beaucoup plus de liberté offensive à Mbappé qui le lui rend bien. Meilleur buteur (5 réalisations) pour le moment de cette Coupe du monde, Mbappé doit donc moins se fatiguer en défendant plus bas et donc moins courir. Il laisse le sale boulot notamment à un Adrien Rabiot qui doit décrocher vers la gauche pendant qu’Antoine Griezmann redescend d’un cran pour aider le bien seul Aurélien Tchouaméni.

Cette tactique mise en place par Didier Deschamps fonctionne à merveille pour le moment. A voir si l’Angleterre qui va affronter la France en 1/4 ne va pas tenter de mettre à mal ce positionnement.