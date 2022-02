Ousmane Dembele envoie un pointu en lucarne, retrouve le sourire et un but en Liga après 9 mois

Ousmane Dembélé s’est offert une belle bouffée d’air dimanche soir lors du match entre le FC Barcelone et l’Athletic Bilbao. Le Français - détesté par une partie de son public et toléré malgré ses envies de départ par l’autre – a enfin retrouvé la voie du but en Liga, plus de neuf mois après sa dernière réalisation (292 jours pour être exact).

En fin de contrat l’été prochain, Dembélé a exploité la petite demi-heure de jeu que lui a accordé Xavi lors de ce match de la 26e journée de Liga. Monté à la 67e minute, il a réussi une belle percée sur le flanc gauche avant de lâcher un pointu sur le premier poteau, dans le plafond du but (73e)

Une petite libération pour Dembouz, célébré par ses équipiers et par son coach Xavi après son but. Un sourire dans une période sombre pour la pépite française qui reprend peut-être ses marques avec des Catalans à nouveau redoutables.

Le Barça a en effet confirmé son grand moment de forme – après avoir éliminé Naples en barrage d’Europa League – en terrassant Bilbao 4-0 grâce aux buts d’Aubameyang (37e), Dembele (73e), Luuk De Jong (90e) et Depay (90e+4). Au classement les Blaugrana sont 4es avec 45 points, à 15 longueurs du Real Madrid, solide leader.