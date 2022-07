Ousmane Dembélé : après des années troubles, la saison de la rédemption ?

Il suffit parfois d’un doublé somptueux pour raviver les espoirs placés en un joueur. Ousmane Dembélé a été étincelant lors du partage du Barça face à la Juve (2-2). Le vivace ailier français a fait tourner la tête des défenseurs turinois avant de trouver par deux fois le chemin des filets. Deux buts magnifiques qui font presque oublier l’imbroglio autour de sa prolongation.

Tout roule pour Dembouz en ce moment mais il est attendu au tournant à l’aube de cette nouvelle saison. Après avoir finalement prolongé son contrat de deux ans le liant aux Blaugranas, Ousmane Dembélé est en forme durant la tournée estivale nord-américaine. Buteur contre l’Inter Miami (victoire 6-0), double buteur face à la Juventus, le Français est encensé par son entraîneur Xavi.

"C'est un joueur différent, spécial. Il doit être plus régulier, marquer plus de buts et donner plus de passes décisives, ce qui a déjà été amélioré la saison dernière.", déclarait le Maestro au quotidien Mundo Deportivo. Xavi a d’ailleurs joué un grand rôle dans la conservation du joyau tricolore. Il y a de quoi vouloir le garder. Malgré une saison entachée par les négociations interminables de prolongation, Dembélé a terminé meilleur passeur de Liga avec 13 caviars distillés.