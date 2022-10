Ouragan Julia : l’Amérique centrale en alerte

Au Guatemala, 22 départements ont été placés en alerte rouge par les services de la protection civile à l’approche de la tempête, qui pourrait également toucher le Honduras et le Salvador.

Au Honduras, le gouvernement a annoncé des délestages préventifs du principal barrage hydroélectrique, El Cajon. D’autant que le pays a connu des crues et des évacuations fin septembre dans les environs de San Pedro Sula, la deuxième ville et poumon industriel du pays, et zone désormais la plus menacée par Julia.