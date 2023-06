"Our friend": le récit d’une amitié hors du commun inspiré d’une histoire vraie

Adapté d’un article autobiographique paru dans une revue américaine, "Our friend" est un film sensible et émouvant, centré sur le drame familial dont le journaliste Matthew Teague a fait la douloureuse expérience. Suite à l’annonce du cancer de sa femme, il raconte dans ce papier avoir pu compter sur le soutien sans faille de son meilleur ami Dane…

Le 10 mai 2015, le journaliste Matthew Teague publiait dans la revue Esquire un article intitulé "The Friend : Love Is Not A Big Enough Word". Au travers de ces quelques lignes, il revenait sur la maladie de sa femme Nicole, emportée par le cancer à l’âge de 34 ans, et sur sa relation avec son meilleur ami Dane, qui se révéla être un soutien indéfectible face à cette terrible épreuve. Prêt à tout pour venir en aide au couple, celui-ci ira en effet jusqu’à s’installer chez eux et à mettre sa propre vie entre parenthèses au nom de leur amitié.

Émue par la lecture de ce texte, la réalisatrice Gabriela Cowperthwaite porte leur histoire à l’écran quatre ans plus tard, en 2009. À travers ce film, elle entend représenter le deuil d’une manière différente de ce qu’on peut voir habituellement, en montrant que le chagrin ne va pas forcément de pair avec la solitude.

Ainsi, si le thème du cancer est fréquent au cinéma, la présence du personnage de Dane rebat les cartes et confère à ce film une singularité touchante, dont l’authenticité ébranle autant qu’elle captive.