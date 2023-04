OUR COLD LOVES ou "qui es-tu sur Tinder ?" la nouvelle video d'Ariane Loze

On a vu les deux videos du CC Strombeek, situé derrière le Heysel, qui proposent une des premières video, Like a hand on my wrist datant de 2009 et une des deux dernières, Our Cold Loves (2022).

Le court-métrage un peu bricolé Like a hand on my wrist, se déroule dans l’architecture art déco de Victor Horta au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Une femme, habillée de noir est confrontée à une autre version d’elle-même, tout en blanc, après laquelle elle court sans relâche. L’autre est-elle un sosie ou la part différente d’une même identité ? "Je est un autre" selon la phrase célèbre d’Arthur Rimbaud.