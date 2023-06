Oups! Doudi enflamme les Enfants de choeur

Ce dimanche 4 juin, Michaël Pachen, Freddy Tougaux, Tamara Payne, Antoine Donneaux et Samuel Tits, ne s'imaginent pas dans quoi ils sont embarqués en recevant Doudi.

Le comédien, qui jouera bientôt dans une adaptation belge de la pièce "Le dîner de con", n'est pas le dernier à faire de l'impro et se lancer en freestyle pour le plus grand bonheur du public de Dalhem... et des yeux médusés ne notre animateur et de ses chroniqueurs.