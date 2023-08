Oupeye : suite aux incidents, les TEC ne desservent plus la commune

Depuis 3 nuits, les incidents violents se multiplient à Oupeye et dans la commune voisine d’Herstal à la suite de la mort d’un conducteur de quad tué par un policier lors d’un contrôle qui a mal tourné.

Des bandes veulent en découdre avec la police mais ils s’en prennent aussi au mobilier urbain et aux bus. Deux bus ont fait l’objet d’attaques, l’un à Oupeye, l’autre à la Préalle à Herstal. La soirée de dimanche à lundi, il y avait même des passagers dans ce bus.

Pour protéger les chauffeurs et les passagers, le TEC a décidé de ne plus desservir Oupeye, Vivegnis et Hermée. Le terminus de la ligne 5 s’effectuera à l’arrêt Herstal Pont de Wandre, celui de la ligne 7 à l’arrêt Herstal Pré Wigi.

Une décision prise pour une durée indéterminée.