Oupeye : le cramignon à la fête, avant de briguer une reconnaissance par l’UNESCO

"Cramignon vient d’abord du mot wallon désignant une crémaillère.", explique Alain Dethise, principale cheville ouvrière de la fête, "Donc le cramignon, c’est une danse qui se danse en couple, sous la forme d’une crémaillère. Les couples avancent de gauche et de droite, et de gauche et de droite, pour former une crémaillère, suivis d’une harmonie qui joue des airs que tout le monde connaît. Cela date des années 1800. Il y a un bouquet devant et un bouquet derrière. Au départ, c’était peut-être un bâton ou une lanterne, parce que quand les jeunes sortaient dans un village à deux ou trois kilomètres, pour revenir la nuit, ce n’était pas évident. Ils se groupaient pour revenir. Ils avaient peur donc ils se tenaient tous la main, ils demandaient à un garçon de se placer en tête et à un autre de fermer la marche. Tous deux avaient une lanterne, puis c’est devenu un bâton, puis un bouquet quand c’est devenu folklorique."

Où en est l’idée de la reconnaissance par l’UNESCO ? "Maintenant, il reste à aller à l’UNESCO. On attendait la fin de ceci, parce que c’était beaucoup de travail. On va se revoir avec les Néerlandais pour poser notre candidature commune auprès de l’UNESCO.", répond Alain Dethise. Mais certains groupes de la région ne soutiennent pas vraiment cette candidature. "Certains ont peur d’une affluence de touristes.", explique Alain Dethise, "Nous n’en avons pas peur. Imaginons qu’un tour-opérateur débarque avec 1000 personnes. Et bien, plus on est de fous, plus on rit, et puis c’est tout."