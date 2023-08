Oupeye : le bourgmestre forcé de déloger, mais une nouvelle nuit calme

Le bourgmestre d'Oupeye, Serge Fillot, a été forcé de déloger dans la nuit de lundi à mardi suite à des menaces, après qu’un policier a abattu un jeune homme circulant en quad. "Cela fait partie des joies d'un maïorat, j'ai été ciblé en tant qu'autorité administrative", témoigne-t-il.

La nuit, en revanche a été calme pour les forces de l'ordre, par rapport à la nuit précédente. Seul un groupe a été interpelé. Le dispositif policier a été levé vers 3h du matin.

La veille, le TEC, la société de transports en commun de Wallonie, a décidé de dévier ses autobus sur les lignes 5 et 7, et de ne plus desservir Hermée, Vivegnis, Oupeye et la zone de La Préalle à la suite d'incidents graves et répétés à divers endroits de la commune. Une décision prise en concertation avec les autorités locales pour une durée indéterminée et qui a pour but de protéger tant les conducteurs que les passagers, explique la société.

Deux bus de la ligne 7 ont en effet fait l'objet d'attaques lors de ces trois dernières soirées.

La situation devrait rester inchangée, au moins jusqu'à mercredi 6h du matin. S'il n'y a pas d'incidents d'ici là, une circulation des bus en journée, entre 6h et 19h, pour le reste de la semaine pourrait être envisagée.