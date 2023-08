Oupeye : des émeutes et une dizaine d’arrestations à la suite du décès d’un jeune homme

Des scènes d’émeutes ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi autour du château d’Oupeye (province de Liège) suite aux événements survenus vendredi après-midi et au cours desquels un jeune homme a été tué par balles par la police, rapporte le bourgmestre de la commune Serge Fillot. Les forces de l’ordre ont procédé à une dizaine d’arrestations.

"Je n’ai jamais vu ça à Oupeye, ce sont de véritables scènes de guérilla urbaine et d’émeutes auxquelles on a assisté. On ne voit ça que dans des grandes villes ou au journal télévisé, et on a vécu ça dans un village de 6000 habitants", réagit le bourgmestre.

"Ce sont les policiers qui ont directement été visés, avec la mise en place de pièges pour tenter de piéger les policiers et de s’en prendre aux hommes, l’utilisation de cocktails molotov, pour venger la mort du jeune homme décédé ce vendredi. "Afin de contenir les manifestants, les autorités locales ont dû demander du renfort aux zones de police environnantes, dont celle de Liège, et à la réserve fédérale.