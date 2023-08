Oupeye : de nouveaux débordements ont eu lieu dans la nuit de samedi

De nouveaux débordements ont eu lieu cette nuit à Oupeye. Suite aux émeutes qui ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi à Oupeye, en réaction aux événements survenus vendredi après-midi au cours desquels un jeune homme a été tué par balles par la police, le bourgmestre de la ville, Serge Filot, avait décidé, en collaboration avec les services d'ordre et de sécurité, d'interdire le rassemblement de plus de quatre personnes sur tout le territoire communal.

Cela n'a pas empêché certaines tensions. Le bourgmestre parle d'un "jeu de chat et de la souris avec des bandes organisées qui cherchaient à en découdre avec la police tout au long de la nuit". Il s'agissait, selon lui, de petits groupes "très mobiles" qui cherchaient à attirer la police dans des guet-apens. Serge Filot mentionne également l'interception d'un véhicule chargé de cocktails molotov.

Les forces de l'ordre ont procédé à une douzaine d'arrestations. En tout, cela une trentaine de personnes ont été arrêtées depuis vendredi à Oupeye.

Une réunion était prévue ce dimanche entre le bourgmestre, les services de police et la police fédérale. Des mesures préventives seront également prises cette nuit. avec forces de police et police fédéral disposition pour nuit prochaine.

Vendredi en fin d'après-midi, le conducteur d’un quad a été abattu par un policier après en avoir écrasé et blessé un autre à Oupeye. Des scènes d'émeutes ont ensuite eu lieu dans la nuit. "Je n’ai jamais vu ça à Oupeye, ce sont de véritables scènes de guérilla urbaine et d’émeutes auxquelles on a assisté. On ne voit ça que dans des grandes villes ou au journal télévisé, et on a vécu ça dans un village de 6000 habitants", avait réagi le bourgmestre.