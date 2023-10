Oumaiema est âgée de 12 ans et est la cadette d’une famille de 4 enfants. Sa grande sœur, Sekina, était finaliste de la saison 10 de The Voice Belgique, et c’est elle qui lui a donné la volonté de s’inscrire à l’émission. Elle adore interpréter des chansons avec ses grandes sœurs à la maison et aime s’inspirer de vidéos sur les réseaux sociaux pour en apprendre de nouvelles. Elle est très sportive et adore le foot, le basket et la gymnastique. Humoriste dans l’âme, elle adorerait prendre des cours de théâtre.

Lors de son audition à l’aveugle, Oumaiema a chanté "L’effet de masse" de Maëlle. Tous les coachs se sont retournés suite à son interprétation de la chanson, c’est finalement l’équipe de Typh Barrow qu’elle a décidé de rejoindre