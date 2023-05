Ouïghours en Chine : "Le simple fait de stocker le Coran sur son téléphone peut déclencher un interrogatoire de police", révèle HRW

Ainsi, dans cette liste on retrouve d’abord tous les fichiers photos, vidéos ou audios qui "décrivent des décapitations ou des formes de torture qui semblent le fait de groupes armés tels que les cartels de la drogue mexicains et autres, les combattants tchétchènes ou l’État islamique" lit-on dans le rapport de HRW.

Mais, toujours selon l’ONG, il y a aussi tous les contenus qui "concernent des organisations étrangères notamment le Mouvement d’indépendance du Turkestan oriental, que le gouvernement chinois qualifie de groupe séparatiste ; le Congrès mondial des Ouïghours, dirigé par des exilés ouïghours, et une émission en langue ouïghoure de Radio Free Asia, un média financé par le gouvernement américain ; qui montrent des éléments audiovisuels pro démocratie, tels que "Gate of Heavenly Peace", un documentaire sur le massacre de la place Tiananmen lors des manifestations d’étudiants en 1989, perpétré par le gouvernement chinois ; ou qui mentionnent les noms de villes en Syrie, notamment des documentaires de 2015 sur l’histoire de ce pays et deux épisodes d’une émission de voyage populaire en langue chinoise, "On the Road" (侣行), qui contiennent des références au conflit syrien".

Enfin, et c’est sur ce dernier type de contenus que l’ONG tire particulièrement la sonnette d’alarme, cette liste recense aussi tous les fichiers qui "présentent des contenus religieux islamiques courants, notamment des lectures du Coran et des chants de mariage."

Cette dernière catégorie de contenus correspondrait à plus de la moitié, 57%, de cette liste, selon HRW.