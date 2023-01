Oui, votre chat vous comprend lorsque vous lui parlez.

Cela fait longtemps que vous avez renoncé à vous époumoner pour sermonner votre chat quand il s'apprête à se faire allègrement les griffes sur votre canapé ou lorsqu'il est sur le point, d'un geste nonchalant de la queue, de faire tomber le vase qui trône sur votre armoire ? Si vous vous reconnaissez dans cette description mais que vous avez rendu les armes en vous disant que votre boule de poil ne comprenait (de toute façon) rien au langage humain, peut-être devriez-vous reconsidérer cette théorie.

Car les chats seraient capables de comprendre une multitude de mots : 25, 30 ou même 50 selon les études.

L'une d'entre elles, réalisée en France par des chercheurs des universités de Paris-Nanterre et de Bordeaux et publiée en octobre 2022, est parvenue à la conclusion que les chats peuvent comprendre le langage humain, surtout si ces mots sont prononcés par leur maître ou leur maîtresse et avec une intonation bien spécifique. Les auteurs de l'étude ont en effet constaté que les félins étaient plus susceptibles de montrer des signes d'intérêt lorsqu'ils entendaient leur maître prononcer des phrases dans le ton qu’il emploie habituellement pour s’adresser à eux.