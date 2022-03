Oui ? Non ? Le passage à l'heure d'été aura bien lieu ce dimanche, en attendant une décision

Le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été aura lieu ce week-end dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mars. À 02h00 du matin, l'horloge avancera d'une heure et nous perdrons donc une heure de sommeil. Le soleil se lèvera ainsi plus tard le matin et se couchera plus tard le soir.

La Belgique applique le système de l'heure d'été et de l'heure d'hiver depuis 1977. Le principal objectif était que les gens profitent plus longtemps de la lumière du jour et ainsi, d'économiser de l'énergie. Les opposants à ce système mettent en avant la perturbation du rythme biologique.