Oui, les voyageurs sont réceptifs aux options de compensation carbone.

Alors que les vacanciers sont dans les starting-blocks pour finaliser leurs projets de voyage de l'été à venir, une étude internationale révélée par le voyagiste Expedia à l'occasion de son congrès annuel démontre combien les voyageurs sont conscients des enjeux du tourisme sur l'environnement. Pas moins de sept voyageurs sur dix ont déjà décidé un jour de ne pas réserver un voyage parce qu'il ne correspondait pas aux principes d'un séjour dit "durable".

Reste à définir ce qu'est un voyage "responsable". Dans un premier temps, l'impact environnemental prime plus que tout puisqu'il s'agit du critère le plus souvent souligné, à hauteur de 69%. Dans 66% des cas, un voyage est dit responsable s'il soutient l'économie locale tandis que 65% considèrent aussi que les cultures et les communautés locales doivent être accompagnées. Ne pas participer au tourisme de masse constitue une moindre attente, avec seulement 52% de personnes interrogées acceptant de visiter des destinations moins célèbres.