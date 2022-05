Oui, les ptérosaures, ces reptiles volants, avaient des plumes, d'après une étude belgo-brésilienne

Et des couleurs variées

L’équipe a fait une autre trouvaille importante : les ptérosaures avaient des plumes colorées, qui servaient probablement à se faire remarquer. En effet, en analysant le matériel, les scientifiques ont découvert des mélanosomes fossiles, ces structures microscopiques que l’on trouve dans la peau et dans certains organes, et qui contiennent un pigment appelé mélanine. C’est la forme des mélanosomes qui contribue fortement à la couleur des plumes chez les oiseaux actuellement. Et chez le ptérosaure analysé, ces mélanosomes avaient différentes formes (allongées, ovales ou sphériques). Les premières plumes avaient donc déjà des couleurs assez variées.

A poils ou à plumes : et ça change quoi ?

Cette histoire est donc une plume au chapeau de l’équipe de paléontologues qui l’a publiée dans la prestigieuse revue Nature. Jusqu’ici, on pensait que seuls les dinosaures théropodes avaient ces plumes de différentes formes et couleurs. Les ptérosaures eux aussi avaient donc des plumes colorées, d’après les chercheurs, utilisées pour communiquer entre eux ou avec d’autres animaux. Et alors ? "Cette découverte reporte l'origine des plumes beaucoup plus en arrière", explique la paléontologue Aude Cincotta. "Sachant que les dinosaures et les ptérosaures ont un ancêtre commun, cet ancêtre commun devait déjà avoir des plumes. C'est vraiment un des résultats majeurs de l'étude."

Fin de la polémique ?

La publication sera certainement lue avec grande attention par les paléontologues qui jusqu'ici défendaient la thèse contraire, à savoir l'absence de plumes chez les ptérosaures. Le duo britannique David Unwin et David Martill publiaient encore en septembre 2020, également dans la revue Nature, une mise à jour d'un article de 2018, intitulé "Pas de protoplumes chez les ptérosaures". On vous avait bien dit que c'était une question cruciale.